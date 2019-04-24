Türkiye'ye tavşan etine alışmaya başladı

Çocukluğundan beri hayvanlara karşı sevgisi olan Tahsin Işık, 23 yıldır hobi olarak tavşan yetiştiriciliği ve köpek eğitmenliği yapıyor.

VELİKAN CİNSİ TAVŞANLAR

Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesini küçük bir hayvanat bahçesine çeviren Işık, burada beslediği keçiden, tavuğa birçok hayvanın yanında en sevdiği hayvan olan 'velikan' cinsi tavşanları da burada bakıyor.

ORTALAMA 10 YAVRU DOĞURUYOR

12 kiloya kadar çıkabilen ağırlıkları, yaklaşık 1 metre olan boyları ile dikkan çeken velikan tavşanlar, 2 bin liraya kadar alıcı buluyor. Yılda ortalama 5 kez doğum yapan velikan tavşanlar, her doğumda yaklaşık 10 yavru doğuruyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazi Almanyası'nda insanların protein ihtiyacını karşılamak için üretilen ırk olan velikan tavşanlar, günümüzde turizm bölgelerinde bulunan otellerin mutfaklarında yaygın biçimde kullanılıyor.

TAVŞAN BAKMAK DAHA KOLAY

Tavşanlarda ırk popülasyonunun çok fazla olduğunu belirten Tahsin Işık, evde kedi ve köpek besleyemeyen ailelerin tavşan aldıklarını dile getirdi. Işık, "Tavşan kedi ve köpek gibi çok fazla sorumluluk gerektiren bir hayvan değil. Günübirlik besin maddeleri var. Kurutulmuş gıda ve tahıllar ile besleyebiliniyor. Çok fazla aşı gerektiren, maddi anlamda harcama yapılacak bir külfet oluşturmuyor. Tavşanlara bakış açısı her geçen gün değişiyor. Eskiden ada tavşanı vardı. Şimdi çeşitliliği her geçen gün artıyor." dedi.

TÜRKİYE'DE ALTERNATİF ET OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Velikan tavşanların Almanya’ya ait bir ırk olduğunu söyleyen Işık, "Diğer tavşan ırklarına göre daha hızlı gelişiyor. Nazi Almanyası'nda savaş sonrası insanların et ihtiyacının karşılanması için üretilen bir ırk. Türkiye'de tavşan etine çok sıcak bakılmıyor. Yavaş yavaş tanınmaya başladı. Bunun için çalışma yapan bazı arkadaşlar var. Ruhsatlı işletmeleri ve kesimhaneleri var. Türkiye'de de alternatif et olarak tavşan etini değerlendirmeye başladılar." diye konuştu.

"SAĞLIKLI BİR BESİN"

Tavşan etinin oldukça sağlıklı olduğunu söyleyen Işık, "Tavşan eti protein, kolesterol ve doymamış yağ açısından çok iyi. İsviçre, Hollanda, Romanya, Belçika, Almanya'da tavşan eti tüketiliyor. Türkiye'de insanlara sunum yapılmadığı için bu konuda bilinçsiz. Bir kaç sene öncesine kadar oğlak etine de sıcak bakılmıyordu. Ankara Üniversitesi Tiftik keçisiyle ilgili bir çalışma yaptı. O çalışmadan sonra oğlak etini topluma sundu. Şu an Ankara'da oğlak eti taleplerine yetişemiyorlar." ifadelerini kullandı.

OTELLER TAVŞAN ETİ İSTİYOR

Türkiye'de tavşan etine olan talebin her geçen gün arttığını belirten Işık, "Özellikle turizm bölgelerinde yabancı turistler tarafından tavşan eti tercih konusu oldu. Bu sebeple tavşan yetiştiriciliği her geçen gün yaygın hale gelmeye başladı." dedi.