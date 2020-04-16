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Türkiye'ye teslim edilen PKK'lı terörist tutuklandı

İran'ın koronavirüs nedeniyle cezaevinden tahliye ederek Türkiye'ye teslim ettiği terörist, Van'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA |
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Türkiye'ye teslim edilen PKK'lı terörist tutuklandı

İran'da yakalanan "Argeş" kod adlı terörist F. D., koronavirüsle mücadele kapsamında cezaevinden tahliye edildikten sonra Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim edildi.

Terörist, daha sonra Van'a getirildi.

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Örgüt mensubu F.D. sorgusunda, 2015 ve 2016 yıllarında Başkale Kamışlı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ve Başkale Eşmepınar Jandarma Karakolu'na yapılan silahlı saldırı ile Başkale Çamlık bölgesinde yola döşenen mayın ve el yapımı patlayıcı saldırı olayları hakkında, itiraflarda bulundu.

F.D., Özalp ilçesi kırsalında bulunan bir karakola yapılan silahlı saldırı olayında ise bulunduğunu beyan etti.

Türkiye'ye teslim edilen PKK'lı terörist tutuklandı ViDEO

TUTUKLANDI

Örgüt mensubunun, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

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