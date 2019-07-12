Türkiye, Amerika'nın küstah tehditlerine aldırmadı ve Rusya ile S-400 anlaşmasını tamamladı.
Bu kapsamda Rus hava savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara'ya getirildi.
Türkiye'nin NATO ve Amerika'nın baskısına rağmen S-400'leri ülkeye getirmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerikan televizyon kanalı CNN, konuyu mercek altına aldı.
RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İYİYE GİDİYOR
Moskova'dan yapılan canlı bağlantılarla Türkiye'nin S-400 alımını değerlendiren Amerikalılar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin günden güne iyiye gittiğine vurgu yapıldı.
Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatı Amerikan basınında VİDEO
TÜRKİYE AMERİKA'YI DİNLEMEDİ
CNN'nin Moskova muhabiri, Matthew Chance, Türkiye'nin Amerika'nın uyarılarını dinlemeyerek bu adımı attığını söyledi.