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Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatı Amerikan basınında

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin teslimatının başlaması, Amerikan basınında da geniş yer buldu.

Haber Merkezi | 12.07.2019 - 12:33..
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Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatı Amerikan basınında

Türkiye, Amerika'nın küstah tehditlerine aldırmadı ve Rusya ile S-400 anlaşmasını tamamladı.

Bu kapsamda Rus hava savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara'ya getirildi.

Türkiye'nin NATO ve Amerika'nın baskısına rağmen S-400'leri ülkeye getirmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerikan televizyon kanalı CNN, konuyu mercek altına aldı.

RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İYİYE GİDİYOR

Moskova'dan yapılan canlı bağlantılarla Türkiye'nin S-400 alımını değerlendiren Amerikalılar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin günden güne iyiye gittiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatı Amerikan basınında VİDEO

TÜRKİYE AMERİKA'YI DİNLEMEDİ

CNN'nin Moskova muhabiri, Matthew Chance, Türkiye'nin Amerika'nın uyarılarını dinlemeyerek bu adımı attığını söyledi.

Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatı Amerikan basınında

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