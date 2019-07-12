Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatı Amerikan basınında

3 farklı ilçede otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Fransız haber ajansına konuşan NATO yetkilisi, sevkiyatlar nedeniyle "endişeli" olduklarını bildirdi.

Personel taşıyıcı araçlar ile mühimmat yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Elbeyli ilçesinden Şanlıurfa istikametine hareket etti.

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S-400'lerin üçüncü partisi deniz yoluyla gelecek

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatı üç parti şeklinde yapılacak. Son parti deniz yolu ile Türkiye'ye ulaştırılacak.