Türkiye'yi, Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

Akşam saatlerinde Ayn el-Arab yakınındaki ABD gözlem noktası yakınında patlama oldu.

Patlamanın, Türkiye'nin top atışlarından kaynaklandığı ve gözlem noktasının hedeflendiği iddia edilmişti.

MSB YALANLADI

Milli Savunma Bakanlığı ise 'gözlem noktasının 1000 metre güneyinden Suruç'a taciz atışları yapıldığı ve bunlara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği, gözlem noktasına atış yapılmadı, ABD üssüne zarar verilmemesi adına gerekli tedbirlerin alındığı' söylenerek iddiaları yalanlandı.

PENTAGON TEHDİT ETTİ

ABD Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada Ayn el-Arab yakınındaki Miştenur tepesindeki ABD gözlem noktasının Türk topçu ateşine maruz kaldığını iddia edip, "ABD, Türkiye'nin acil savunma eylemi ile sonuçlanabilecek eylemlerden kaçınmasını talep etmektedir." söylemiyle Türkiye'yi tekrar askeri müdahele yapabilecekleri şeklinde tehdit etti.

MCGURK: "YANLIŞLIKLA DEĞİLDİ"

YPG/PKK seviciliğiyle bilinen ABD'nin DAEŞ'le Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk ise, "Türkiye, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın onayladığı üzere, tüm lokasyonlarımızın bilgisine ayrıntılı bir şekilde sahip. Bu, yanlışlıkla değildi." açıklamasında bulundu.

"SINIR NEDİR"

McGurk, ABD Başkanı Trump'ı ve yaptırım gelmemesini eleştirerek "Bakan Mnuchin bugün Beyaz Saray'dan Trump'ın yaptırım uygulama yetkisi verdiğini ancak yaptırımın henüz uygulanmadığını açıkladı. Bu anlamsız bir saçmalık. Halihazırda 100 bin kişi yerlerinden edildi bile ve ABD askerlerine ateş açıldı. Yaptırımlar için gerekli sınır nedir?" dedi.

McGurk, daha önceden 'hizmetleri' dolayısıyla YPG'den plaket almıştı.

