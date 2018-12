Türkiye'yi temsil eden Şevval Şahin sitem etti

Türkiye’yi Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin’in temsil ettiği Miss World 2018 Güzellik Yarışması’nın (Dünya Güzellik Yarışması 2018), kazananı belli oldu. Dünya güzeli, Meksika’dan Vanessa Ponce de Leon seçildi. Şahin ise dereceye giremedi.

"TELEFON ÜZERİNDEN VERİLEN OYLAR YÜZÜNDEN GEÇEMEDİM"

Yarışma sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şevval Şahin, neden dereceye giremediğini anlattı: "Bu yarışmanın tüm olumlu ve muhteşem yönleri arasında ne yazık ki şunu gördüm: Türkiye'nin diğer ülkelere göre ana akım olmadığı. Politik görüşler çok büyük bir rol oynamakta ve anladığım kadarıyla Miss World yarışmanın en çok desteklediği ülkeler her sene hemen hemen aynı. En çok desteklenen ülkeler Asya ağırlıklı çünkü ülkelerinde Miss World oldukça önemli. Asya ülkeleri adaylarını sonuna kadar tutkuyla destekliyor ve mobil bir şekilde oy veren büyük ve güçlü bir nüfusa sahipler. 'Head to head challenge'da her ne kadar verdiğim cevabım en iyilerinden biri olduğunu düşünsem ve adaylar tarafından düşünülse de büyük başarı yapacağımı bildiğim bir sonraki seviyeye geçemememin sebebi yine telefon üzerinden verilen oylar oldu.

TÜRKİYE DESTEĞİNİ GÖSTERMİYOR

Top model yarışmasında Top 30'a girsem de, bir çok kişiden ve eski dünya güzellerinden övgü alsam da ödül Türkiye'ye değil Fransa'ya verildi. Diğer olaylarda da bunu gibi birçok durum yaşandı. Bu yarışmanın en büyük faktörlerinden biri destek. Maalesef Türkiye bu konuda desteğini çok fazla göstermiyor. İlk 12'de yer alan yarışmacılar, ülkelerinden gördükleri büyük desteğe ve tutkuya sahipti ve bu da sadece aslında olayın adaylardan ibaret olmadığını gösteriyor. Türkiye'yi temsil ettiğimiz yarışmalarda aslında yalnız başımıza değil, ülkemizle beraber yarışıyoruz. Bu nedenle yarışmanın beklentileri bizimle, ülkemizle ve ülkemizin bize verdiği destekle ilgilidir. Burun estetiğimle ilgili birçok kötü yorum aldım, aslında yarışmada adayken bundan çekinmeyerek burun estetiği yaptığımı belirtmiştim.

ESTETİK KURALI YOK

Güzellik yarışmalarında, dünyanın hiçbir yerinde estetik yoktur gibi bir kural yoktur. Hatta Venezuela'da sırf güzellik yarışmaları için 12 yaşından beri estetik yaptıran bir çok kız var. Ama yine de bu kişiler, ülkeleri tarafından oldukça destek görüyor ve bu ülkeler neredeyse her sene 25 top 15 gibi dereceler alıyor. Yani ülkemizin bize verdiği destek, bizim yarışmada gösterdiğimiz güç ile aynı etkiye sahip. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Ülkemizi kültürel anlamda bu kadar öne çıkartan yarışmalarda, halkımızın bakış açısının ve bazı şeylerin değişmesi umuduyla..."