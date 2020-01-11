Türkler Geliyor filminin hazırlıkları bir yıl sürdü

Zengin oyuncu kadrosuyla öne çıkan filmin öne çıkan oyuncularından biri, kara şahin (Parabuteo unicinctus) türündeki Tilla isimli kuş oldu. Filmde başrol oyuncusu Emre Kıvılcım’ın canlandırdığı Sungur Bey’in yoldaşı olarak görev yapan altı yaşındaki Tilla, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ndaki sahneleriyle izleyiciyi kendine hayran bırakacak.

YEDİ AY EĞİTİLDİ

Sinema tarihinde ilk kez bir filmde kara şahin türünde bir kuş görev alırken, Tilla rol arkadaşı Emre Kıvılcım, set ekibi, oyuncular ve atlara uyum sağlaması için yedi ay boyunca eğitime tabi tutuldu.

HAZIRLIKLAR BİR AY SÜRDÜ

Hollywood prodüksiyonlarıyla yarışan yapım tasarımıyla dikkat çeken filmin çekimleri 50 dönümlük bir alana yayılan sette yapıldı ve hazırlık süreci bir yıl sürdü. Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmi̇oğlu’nun başrolde yer aldığı yapım, Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Azerbaycan, Kazakistan gibi farklı ülkelerde gösterime girecek.

Proje tasarımı ve senaryosu da Mehmet Bozdağ’a ait olan ‘Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’, İstanbul’un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa’daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alıyor. Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihe Boşnak katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa’yla ittifaka girince Fatih’in akıncıları Lazar’ın planlarını bozmak için harekete geçerler… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda gücünü kılıçtan değil Hak’tan alan; zorbalığa karşı adalet, köleliğe karşı hürriyetin adı olan Akıncıların hikâyesini anlatan Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’ filmi unuttuğumuz büyük cihan hakimiyeti ruhuna tanıklık yapmak için yola çıkan iddialı bir film.