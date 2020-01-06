Türkler Geliyor klibine rekor ilgi

Yapımcılığını ‘Diriliş Ertuğrul’ ve şimdi de ‘Kuruluş Osman’ ile büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin klibi sanal alemde, sinemalarda ve müzik yayını yapan dijital marketlerde büyük ilgiyle karşılandı.

DAHA ŞİMDİDEN 20 MİLYON İZLEDİ

17 Ocak’ta gösterime girecek filmin Arslanbek Sultanbekov tarafından seslendirilen şarkısının klibi sosyal medyada beş günde 20 milyonun üzerinde izleme alırken, filmin sezonun en merakla beklenen yapımı olduğunu kanıtladı.

SADECE HAZIRLIĞI 1 YIL SÜRDÜ

Filmle aynı ismi taşıyan şarkının sözlerini Mehmet Bozdağ ve Ozan Bodur birlikte yazarken, şarkı radyolarda, müzik yayını yapan TV kanallarında ve iTunes, Spotify, Apple Müzik, Fizy, Google Play Müzik gibi dijital platformlarda da dinlenebiliyor.

Hollywood prodüksiyonlarıyla yarışan yapım tasarımıyla dikkat çeken filmin çekimleri 50 dönümlük bir alana yayılan sette yapıldı ve hazırlığı bir yıl sürdü.

GÖSTERİME GİRECEĞİ ÜLKELER

Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmi̇oğlu’nun başrolde yer aldığı yapım, Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Azerbaycan, Kazakistan gibi farklı ülkelerde gösterime girecek.

AKINCILARIN HİKAYELERİNİ ANLATIYOR

Proje tasarımı ve senaryosu da Mehmet Bozdağ’a ait olan ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’, İstanbul’un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa’daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan akıncıların hikayeleri üzerinden ele alıyor.

İDDİALI BİR YAPIM

Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihe Boşnak katliamını başlatan Sırp kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa’yla ittifaka girince Fatih’in akıncıları Lazar’ın planlarını bozmak için harekete geçerler… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda gücünü kılıçtan değil, Hak’tan alan; zorbalığa karşı adalet, köleliğe karşı hürriyetin adı olan Akıncıların hikayesini anlatan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi unuttuğumuz büyük cihan hakimiyeti ruhuna tanıklık yapmak için yola çıkan iddialı bir film olarak görülüyor.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI

Yapım: Bozdağ Fi̇lm

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Konsept Tasarım Danışmanı: Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engi̇n

Yönetmen: Kamil Aydın

Görüntü Yönetmeni: Efe Kubilay

Kostüm Tasarım: Serdar Başbuğ

Sanat Yönetmeni: Şakir Demirpehlivan

Kurgu: Akif Özkan- Ahmet Teke

Müzik: Cem Öğet

OYUNCULAR: Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Eren Vurdem, Sezgin Erdemir, Funda İlhan, Atilla Güzel, Tolga Akkaya, Oğuzhan Yarımay Ve Selda Alkor, Serdar Gökhan