Türkler ilişkide espri anlayışına önem veriyor

Türklerin ilişkiye bakış açılarını içeren veriler paylaşıldı. Bu verilere göre Türklerin ilişkide en önem verdikleri konuların başında espri anlayışı geliyor.

Kullanıcıların yüzde 99’u eşlerinin espri anlayışının ‘önemli’ olduğunu vurgularken, yüzde 77 espri anlayışının ‘çok önemli’ olduğuna dikkat çekti. Ciddi bir ilişki isteyenlerin oranı erkeklerde yüzde 74 olurken, kadınlarda yüzde 69'a düşüyor.

BURÇLAR İLİŞKİYE YÖN VERMİYOR

Astroloji, sanılanın aksine Türk kullanıcılar için ilişkide belirleyici bir unsur değil. Kullanıcıların yüzde 66’sı burçların ilişkilerinde önemli olmadığını belirtiyor.

KADINLAR AYNI BANKA HESABI İSTEMİYOR

Öte yandan "Birlikte olacak kişinin basit mi yoksa karmaşık bir kişilik mi olmasını istersiniz?" sorusuna kullanıcıların yüzde 60’ı, basit diye yanıt verdi. Kullanıcıların eşleriyle banka hesaplarının ortak olmasını isteyip istemedikleri sorulduğunda ise yüzde 75’i ayrı hesap istediklerini söyledi. Bu oran kadınlarda 85 iken, erkekler yüzde 71. Bu bulgular kadınların finansal bağımsızlık konusuna önem verdiklerini gösteriyor.

FUTBOLDA TAVİZ YOK

"Eşinizin futbol merakını nasıl karşılarsınız, onunla maça gider ya da izler misiniz?" sorusuna kullanıcıların sadece yüzde 39’u evet derken, yüzde 61’i hayır cevabını vermiş. Futbol eşler arasında ayrıştırıcı bir rol oynuyor.

TELEVİZYONU BİRLİKTE İZLEMEK REVAÇTA

Eşle birlikte yapılan sosyal aktivitelerin başında televizyon programı izlemek geldi. Kullanıcıların yüzde 62’si eşle birlikte vakit geçirirken, en çok TV programlarını izlemek keyif alıyor.