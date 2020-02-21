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Türklere yönelik ırkçı saldırıyı Alman medyası tetikledi

Neo-Nazi terörist Tobias Rathjen'in düzenlediği kanlı saldırının arkasında Alman medyasının attığı nefret dolu manşetler var.

Haber Merkezi | 21.02.2020 - 10:42..
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Türklere yönelik ırkçı saldırıyı Alman medyası tetikledi

Almanya'da göçmenlere yönelik ırkçı saldırıların önüne geçilemedi. Başbakan Angela Merkel, Alman toplumunda ırkçılık zehrinin olduğunu itiraf etti. Son saldırıyla birlikte Almanya'da yaşayan Türk toplumunun endişeleri arttı.

MEDYANIN HEDEFİ TÜRKLER VE İSLAM

Neo-Nazi terörist Tobias Rathjen tarafından düzenlenen kanlı saldırının ardından  kınama mesajları yayınlansa da  ülke medyasının attığı nefret dolu manşetler halen hafızalarda.

Ülkede en çok okunan gazete ve dergiler sürekli olarak İslam'ı ve Türkleri hedef gösteriyordu.

Almanya'da en çok satılan 3 dergi olan; Der Spıegel, Focus ve Stern ve en çok okunan gazetelerden biri olan Bild sürekli ırkçı manşetler attı.

"İslam'ın karanlık yüzü",

Elinde Türk bayrağı olan bir kadının fotoğrafını kullanarak, "Tehlikeli yabancı",

"Almanya'nın sessiz İslamlaşması"

"İslam Almanya'ya ait değil",

"İslam'ı eleştirenler ölümle korkusuyla karşılaşıyor."

Türklere yönelik ırkçı saldırıyı Alman medyası tetikledi

Türklere yönelik ırkçı saldırıyı Alman medyası tetikledi

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