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'Türklerin az okuduğuyla ilgili algı oluşturuluyor'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş,"Türklerin az okuduğuyla ilgili bazı algılar oluşturuluyor" dedi.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 09:11..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, "Medyada 'Türklerin okumadığı' ile ilgili çeşitli istatistikler, rakamlar yayınlanıyor. 'Avrupa Birliği'nde okuma oranları yüzde 20, Türkiye'de binde 1' gibi rakamlar var. Böyle araştırmalar gerçekten yok. Maalesef olmayan araştırmalar üzerinden Türklerin az okuduğuyla ilgili bazı algılar oluşturuluyor" dedi.

'Türklerin az okuduğuyla ilgili algı oluşturuluyor'

"GERÇEĞİ YANSITMAYAN RAKAMLAR SUNULUYOR"

İnsanları kitapla buluşturmanın, okuma alışkanlığına vesile olmanın çok önemli bir vazife olduğunu vurgulayan Odabaş, "Okumayla ilgili ızdırabımız, medyada 'Türklerin okumadığı' ile ilgili çeşitli istatistikler, rakamlar yayınlanıyor. 'Avrupa Birliği'nde okuma oranları yüzde 20, Türkiye'de binde 1' gibi rakamlar var. Böyle araştırmalar gerçekten yok. Maalesef olmayan araştırmalar üzerinden Türklerin az okuduğuyla ilgili bazı algılar oluşturuluyor. Anadolu Mektebi, okuma, yazma ve araştırma açısından oluşturulmak istenen algının tam tersine bir durum olduğunun göstergesi" diye konuştu.

'Türklerin az okuduğuyla ilgili algı oluşturuluyor'

"YÜZLERCE OKUMA GRUBU VAR"

Odabaş, Türk milletinin bilinenin aksine okuyan bir toplum olduğunu dile getirerek, "Anadolu Mektebi, çok profesyonel ve iyi örgütlenmiş bir okuma halkası ama illerde, ilçelerde benzeri onlarca, yüzlerce küçük okuma grupları var. Bu, çok memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.

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