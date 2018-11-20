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Türklerin iş yerleri büyük hasar gördü

Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde Türklere ait iş yerlerinin de bulunduğu bölgede yangın çıktı. Gece yarısı yükselmeye başlayan alevler, saatler sonra kontrol altına alınabildi.

İHA | 20.11.2018 - 09:52..
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Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde, Türklere ait iş yerlerinin de bulunduğu bölgede yangın çıktı. Gece yarısı yükselmeye başlayan alevler itfaiyenin yoğun çalışmalarına rağmen ancak saatler sonra kontrol altına alınabildi. Yangının şehir merkezi olması ise bölgede paniğe yol açtı. Yangın sonrası hasar alan binaların kullanılmaz hale geldiği kaydedildi.

Türklerin iş yerleri büyük hasar gördü

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yangında maddi hasar meydana gelirken, itfaiyenin zamanında müdahalesi can kaybını önledi. Yangının kundaklama sonucu olabileceğinden şüphelenen polis olay hakkındaki araştırmalarına devam ediyor.

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