Shengen vizesiyle seyahat ederken dikkat etmeniz gerekenler

Gün geçmiyor ki Avrupalı devletler işimizi zora sokacak bir karar almasın. Yurt dışına çıkarken vize almanın antipatik yaptırımlarını hepimiz biliyor ve bundan şikayet ediyoruz; yığınla doküman ve bir ton gereksiz evrak.

Eğer bir AB ülkesine gidecekseniz, yolunuz öncelikle o ülkenin konsolosluğundan geçiyor. Şurada topu topu 3 günlük tatil için başımıza 5 günlük iş çıkıyor. Biz 'vize kalkacak' diye beklerken, Avrupa Parlementosu, vize başvuru ücretlerinin 60 eurodan 80 euroya çıkardı.

Tüm bunların yanında, seyahat etme özgürlüğüne saygı duyan nadir ülkelerden biriyiz. Bir İtalyan'ın ülkemize gelip tatil yapmak için vizeye sahip olması 3 dakika. Peki sizin kolayca vizesine kavuşacağınız ülkeler yok mu? 77 ülke var.

OTURDUĞU YERDEN VİZE ALAN ÜLKELER

Temsilciliklerimizden ve sınır kapılarında verilen vizeler dışında, ülkemize seyahat edecek yabancılar, www.evisa.gov.tr internet adresinden kimlik bilgilerini doldurdukları taktirde e-vizelerini alıyorlar. Pasaportunu cebine koyan, vize harcını ödeyerek bu güzel topraklara gelebiliyor.

YURT DIŞI SEYAHATLERİNDEN CAYMIŞIZ

Durumu daha istatiksel açıklayacak olursak; bakınız geçtiğimiz sene Schengen vizesine tüm dünyadan 16 milyon 7 bin 785 başvuru gerçekleşmiş. 2018’de Schengen vizesi almak için Türkiye’den başvuranların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 azalmış.

Doların dengesizliği, vize redleri Türklere 'yetti artık' dedirtti.

VİZE REDDİ ORANI DA ARTTI

Kimi diplomatik otoriteler, tüm evraklarınızı eksiksiz ve yönergelere uygun hazırlamış olsanız da, yeterli finansal kaynağa sahip olsanız da başvuruları reddedebiliyor. 2017’ye göre Türkiye’den Schengen vizesine yapılan başvuruların reddedilme oranı ise yüzde 17'ye ulaştı. Vize alma işimiz zor olduğu gibi, verdiğimiz paraları da geri alamıyoruz artık. Vize reddinde birçok etken etkili olabilir; gerek eksik evrak, gerek seyahat siciliniz, gerekse maddi bütçeniz gibi...

ŞAŞIRTICI AMA EN KOLAY VİZE İSVEÇ'E

Yine istatiklere baktığımızda Belçika, yapılan başvuruların yüzde 20’sini reddederek Schengen vizesini en zor veren ülke olurken, Almanya ile yüzde 17’lik orana sahip olan Estonya ise ikinci ve Hollanda yüzde 16 ile üçüncü sırada yer aldı.

İsveç ise yüzde 1’lik red oranıyla en kolay Schengen vizesi veren ülke oldu. Çünkü kimse Schengen vizesini İsveç'ten almaz, başvuru az. Biraz da şansınız diyebilirim.

VİZE ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Yurtdışı seyahatlerde vize gerektiren ülkelere başvuru yaparken dikkat etmeniz gereken çok ayrıntılı hususlar var. Eksik evrak, randevu, pasaport süresi bitim tarihi, yanlış rezervasyonlar, sağlık sigortası tarihleri, uçuş bilgileri, okul durumu, iş durumu, referanslar, önceki vizenize ait siciliniz, bütçe ve daha birçok etken vize alamamanıza veya reddine sebep olabilir.

Konsolosluğa giderken ince eleyip sık dokuduğunuz bir dosyayla gitmelisiniz. Biyometrik fotoğrafınızdan tutun da, parmak izinize kadar dikkat edin. Yeterli döküman ve bütçe olduktan sonra, ulaşamayacağınız çok az yer var.

İLGİLİLER İÇİN SCHENGEN EVRAKLARI

Shengen vizesi almayı düşünenler için kısaca aşamaları anlatayım. İlk yapacağınız şey kuşkusuz gerekli evrakları toplamak olsun. Ardından konsolosluktan e randevu alıp hangi ülkeden başvuru yapacaksanız para cinsini ve miktarını ödemeniz. Pasaportunuzun bitme süresi yakınsa problem çıkarabilirler. Çalışanlar için daha kapsamlı evraklar isteniyor; eksiksiz gitmeye gayret gösterin.

Ülkeden ülkeye istenen şartlar değişkenlik gösterse de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin talep ettiği belgeler genellikle aynı.

Başvuru formu

Fotoğraf (istenen sayıda, Schengen vize fotoğraf ölçüleri ile uyumlu)

Pasaport

Uçak bileti rezervasyonu

Otel rezervasyonu

Yurt dışı seyahat sigortası

Banka hesabı bilgileri

İkametgah

Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi

ÇALIŞANLAR İÇİN...

Kişi çalışıyorsa istenen vize başvuru belgeleri çoğalıyor.

İş veren mektubu

İşe giriş bildirgesi

4A hizmet dökümü

Maaş bordrosu

Faaliyet belgesi

İmza sirküleri

Vergi levhası

BU DEVİRDE VİZESİZ ÜLKELER CANDIR

Dünyada birçok ülkede vize uygulaması varken 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 9 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte bu ülkelerin kıymetini sonradan anlıyoruz. Teselli olsun istemem ama doların durumu malum.

JAPONYA, SIRBİSTAN, BAHAMALAR, MAKEDONYA...

Bu üç vize türüne sahip ülkeler evrakla, tonlarca parayla uğraştırmıyor. Tatili iple çeker için vizesiz seyahat edebilecekleri 77 ülke var. Listede, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Azerbaycan, Gürcistan, Japonya, Katar, Maldivler, Sri Lanka, Kenya, Arjantin, Brezilya, Barbados, Bahmalar gibi ülkeler de mevcut.

1. Vizesiz

2. Kapıda Vize (Sınırda Vize)

3. Online Vize



İşinize yarayacak güncel bir liste paylaşayım; işte vizesiz ülkeler...