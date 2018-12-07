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Türklerin yaptırdığı okul, Nijeryalıları duygulandırdı

Almanya'daki Türk vatandaşları, Nijerya'daki bir köyde mango ağacının altında eğitim gören öğrenciler için okul yaptırdı.

AA | 07.12.2018 - 06:34..
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Türklerin yaptırdığı okul, Nijeryalıları duygulandırdı

Nijerya'da güvenlik sorunu ve ekonomik nedenlerden 13,2 milyon çocuk okula gidemezken Almanya'da yaşayan Türkler, başkent Abuja'nın güneyindeki Gbessa bölgesinde öğrencilerin ücretsiz eğitim göreceği bir okul yaptırdı.

Okul öğretmenlerinden Adam Said Ali, okulun yetersizliğinden çocukların eğitimden mahrum kaldığına dikkati çekerek, "Eskiden derslerimizi maddi imkanlarımız olmadığı için küçük bir medresede yapıyorduk ancak öğrencilerin sayısı artınca medrese yetmedi ve bahçedeki mango ağacının altında ders yapmaya başladık." dedi.

Türklerin yaptırdığı okul, Nijeryalıları duygulandırdı

"ALLAH BİZE TÜRKLERİ GÖNDERDİ"

Sekiz sene boyunca mango ağacının altında ders yapmaya devam ettiklerini belirten Ali, "8 sene sonra Allah bize Türkleri gönderdi. Ocak ayında buraya geldiklerinde bizim dururumuzu gördüler ve bize medrese açacaklarını söylediler. Bugün çok şükür Türkler medrese açmakla kalmadı, okul da inşa ettiler." ifadesini kullandı.

Türklerin yaptırdığı okul, Nijeryalıları duygulandırdı

"NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR"

En az 150 öğrencinin medresede eğitim gördüğünü dile getiren Ali, gelecek eğitim öğretim döneminde açılması planlanan ilkokul için de yüzlerce öğrencinin kayıt yaptırdığını açıkladı.

Ali, "Gbessa sakinleri olarak Türklere ne kadar teşekkür etsek azdır. Maalesef bizim onlara dua etmek dışında verebileceğimiz hiçbir şey yok, o yüzden Allah onlardan razı olsun diyorum." diye konuştu.

Türklerin yaptırdığı okul, Nijeryalıları duygulandırdı

"DAHA ÖNCE BİR CAMİ VE KUYU AÇMIŞTIK"

Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen, "Bu bölgede daha önce bir cami ve kuyu açmıştık. Buradaki insanlar bizden çocuklar için okul açmamızı istediler." dedi.

Türklerin yaptırdığı okul, Nijeryalıları duygulandırdı

Okulun hem örgün eğitim hem de medrese şeklinde faaliyet göstereceğini belirten Gökmen, "Okulumuzun inşaatını tamamladık ve medrese kısmını faaliyete geçirdik. Nijerya müfredatını uygulayacağımız okulumuzun resmi işlemleri tamamlandıktan sonra örgün eğitime de başlayacağız." ifadesini kullandı.

Türklerin yaptırdığı okul, Nijeryalıları duygulandırdı

"7'DEN 70'E HERKES FAYDALANABİLECEK"

Bölgede 7'den 70'e herkesin faydalanabileceği bir eğitim kurumu inşa etmeyi planladıklarını aktaran Gökmen, şunları kaydetti:

"Bir taraftan anneler çocuklarını güzel şekilde yetiştirmek için İslami eğitim alıyor diğer taraftan küçük çocuklara kendi yaşlarına uygun şekilde Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimler öğretiliyor. Yakın zamanda çocuklar ilkokulumuzda da eğitim almaya başlayacaklar. Burası kuyusuyla, şadırvanıyla ve hemen bahçesindeki mescidiyle ve çok güzel sınıflarıyla bu bölge için çok önemli bir hizmet müessesi olacak. Bu okulu masraflarını Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Türklerin kurduğu Hansa Derneği üstlendi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve yardımlarının devamı diliyoruz."

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