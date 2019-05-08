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Türklerin yüzde 59,1'i ev sahibi

TÜİK verilerine göre, Türklerin yüzde 59,1'inin ev sahibi, yüzde 24,7'sinin ise kiracı olduğu ortaya çıktı.

AA | 08.05.2019 - 14:08..
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TÜİK, Türkiye genelinde "İstatistiklerle Aile 2018" adı altında bir araştırma yaptı. Bu araştırmada 'Gelir ve Yaşam Koşulları' tek tek incelendi.

KİRA HARCAMASI

Hane Halkı Bütçe Araştırması 2017 yılı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,7 ile konut ve kira alırken, ikinci sırayı yüzde 19,7 ile gıda ve alkolsüz içecek, üçüncü sırayı yüzde 18,7 ile ulaştırma harcamaları aldı.

EN DÜŞÜK PAY YÜZDE 2,2 İLE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan gruplar ise yüzde 2,2 ile sağlık, yüzde 2,3 ile eğitim, yüzde 2,7 ile eğlence ve kültür harcamaları oldu.

Türklerin yüzde 59,1'i ev sahibi

YÜZDE 59,1'İ OTURDUĞU EVİN SAHİBİ

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre, 2017 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde, bireylerin yüzde 59,1'inin oturduğu konutta ev sahibi, yüzde 24,7'sinin ise kiracı olduğu görüldü.

Bireylerin yüzde 40,8'inin 2017 yılında konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, yüzde 36,6'sının sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi ve benzeri nedenlerle sorunla karşılaştığı ve yüzde 22,9'unun trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı belirlendi.

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