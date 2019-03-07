Türkmen uyruklu şahıs kanseri yendi, intihar etti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Ticaretle uğraşan ve bir rezidansın 15'inci katında yaşayan 43 yaşındaki Türkmen uyruklu Refik Uygur, kendisine gelen telefonu açtı ve konuşmaya başladı.

ÖNCE TELEFONU SONRA KENDİNİ BIRAKTI

Konuşmanın ardından Uygur, dairesinin penceresine çıkıp, telefonunu dışarı fırlattı. Ardından pencereye çıkan Uygur, kendisini boşluğa bıraktı. Sitenin bahçesine düşen Uygur, olay yerinde yaşamını yitirdi.

KANSERİ YENMİŞTİ

Uygur'un cesedi, olay yerinden yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bir süre önce yakalandığı kolon kanserini gördüğü tedaviyle yendiği belirtilen Uygur'un, intihar nedenini belirlemek için başlatılan çalışma sürdürülüyor.