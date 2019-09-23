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Turna Gölü'nün büyük kısmı kurudu

Dünyanın en eski göleti olarak bilinen Turna Gölü, sıcak hava ve kuraklık sebebiyle etkilendi.

İHA | 23.09.2019 - 10:37..
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Urartu Kralı II. Rusa tarafından 2 bin 800 yıl önce küçük bir akarsu vadisinin önünün kapatılmasıyla meydana getirilen suni bir göl olan Turna Gölü de kurak geçen yaz aylarından nasibini aldı.

SICAK HAVA DALGASI KENDİSİNİ GÖSTERDİ

Van'ın Gürpınar ilçesinde yer alan Turna Gölü, çok sayıda su kuşunun üreme ve yaşama alanını oluşturuyor. Bu yıl yaz mevsiminde Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, son yıllarda Van Gölü havzasında da kendisini gösterdi.

Turna Gölü'nün büyük kısmı kurudu

GÖL KURUMA NOKTASINA GELDİ

Van il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan göl, yağış olmaması ve yaz aylarında yanlış sulama yöntemleri nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Suların büyük bir bölümünün çekildiği ve içerisindeki canlıların yok olduğu göl, bölgede besicilik yapan kimi vatandaşı sevindirirken kimi vatandaşı da endişelendiriyor.

Turna Gölü'nün büyük kısmı kurudu

HAYVANLAR TAZE OTLA BESLENDİ

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan ıslak çayırlardan dolayı bölgeye gelen besiciler, hayvanlarını taze otla besleme fırsatı buldu.

Çekilen gölde ortaya çıkan taze otlardan dolayı hayvanlarını otlatmaya getiren Maşuk Serindere isimli vatandaş, köylerinde ot olmadığından dolayı koyunlarını Turna Gölü bölgesine getirdiğini söyledi.

Turna Gölü'nün büyük kısmı kurudu

BİRÇOK BALIK TÜRÜ YAŞIYOR

Gölün sıcak havalardan dolayı kuruduğunu ifade eden Serindere, gölün çekilmesinin işlerine geldiğini dile getirdi.

Öte yandan, göç dönemlerinde sürüler halinde çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan Turna Gölü’nde, balık türleri arasında sazan ve aynalı sazan yaşıyor.

Turna Gölü'nün büyük kısmı kurudu

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