Turner sendromu nedir

Turner sendromu, eşey kromozomlarından birinin bulunmaması sonucu ortaya çıkan çeşitli semptomların tümüne verilen isimdir.

Turner sendromu sadece kadınlarda görülür. Bu rahatsızlık erkekleri hiçbir zaman etkisi altına almaz.

Yapılan araştırmalarda her 2500 kız çocuğundan birinin Turner sendromlu doğduğu belirlenmiştir.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişilerde, anne ve babadan aldıkları özelliklerle dış görünümü ve gelişimi belirlenir.

Gözlerin rengi, ten rengi gibi özellikler aileden kalıtsal olarak geçer. Bu rahatsızlıkta aileden geçen genetik özelliklerin değişmesiyle oluşur. Ancak bu sebepler bilinmemektedir.

Ailede olan alkol ve sigara alışkanlıkları bunun oluşumunda etkili değildir.

NASIL BELİRLENİR?

Rahatsızlığın bazı etkileri çok erken yaşlarda ortaya çıkar.

Bunlar arasında el ve ayaklarda şişme, boyun yapısının kalın ve kısa olması gibi belirtiler doğum sonrası belirlenebilir.

Çocuklarda yavaş büyüme etkisi daha ileri dönemlerde izlenebilir.

Bu rahatsızlığı olan kişiler genellikle çocuk sahibi olamamaktan yakınır.

Her kız çocuğunda aynı belirtiler oluşmaz. Bu nedenle teşhis ileriki dönemlerde yapılabilir. Ancak rahatsızlığın erken teşhisi önemlidir.

Bu daha fazla zaman kazanılmasına ve hastalara daha iyi bir ortam oluşturulmasına yarar.

(40 yaşındaki öğretmen Pinky Bahroos'un, gelişimini etkileyen sendrom nedeniyle 13 yaşında olduğu zannediliyor.)