Turnusol nedir

Bitkilerden çıkartılan bir çeşit boya olan turnusol, kimyada sıvıların asit veya alkali olup olmadığını anlamaya yarar. Kimya derslerinden hatırladığımız turnusol kağıdı, içerisinde turnusol maddesini barındırdığı için bu isimle anılır.

TURNUSOL NE İŞE YARAR

Çözeltilerin asit veya alkaliliğini belirlemede kullanılan kimyasal bir madde olan turnusol, boya emdirilmiş kağıt şeritler sıvıya daldırılır. Sıvı asitse kağıt kırmızı, alkali ise mavi renk alır. Asit çözeltisine turnusol ilave edildiğinde çözelti kırmızı, baz çözeltilerine ilave edildiği zaman ise çözeltinin rengi mavi olur.

TURNUSOL VE pH İLİŞKİSİ

Turnusol, asidik veya bazik maddelerin değerlerini ölçer bu ölçüm de belli değerler arasında yapılır. Bu değerlere pH adı verilir. Turnusolun pH olarak dönüm noktası 4,5-8,3 arasındadır.

Turnusol kağıdı pH’ı 7’den büyük olan çözeltilere batırılırsa kağıt mavi, pH’ı 7’den küçük (asidik) çözeltilere batırılırsa kağıt kırmızı renk alır. Turnusol daha çok kimya laboratuvarlarında kullanılır.