taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.288
Euro
6.0339
Altın
1277.2
Borsa
91031.8
Gram Altın
216.736

Turnusol nedir

Turnusol, bitkisel bazlı bir boya olup, sıvı maddelerin asidik ya da bazik olma durumunu ölçmeye yarar.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Bitkilerden çıkartılan bir çeşit boya olan turnusol, kimyada sıvıların asit veya alkali olup olmadığını anlamaya yarar. Kimya derslerinden hatırladığımız turnusol kağıdı, içerisinde turnusol maddesini barındırdığı için bu isimle anılır.

Turnusol nedir

TURNUSOL NE İŞE YARAR

Çözeltilerin asit veya alkaliliğini belirlemede kullanılan kimyasal bir madde olan turnusol, boya emdirilmiş kağıt şeritler sıvıya daldırılır. Sıvı asitse kağıt kırmızı, alkali ise mavi renk alır. Asit çözeltisine turnusol ilave edildiğinde çözelti kırmızı, baz çözeltilerine ilave edildiği zaman ise çözeltinin rengi mavi olur.

Turnusol nedir

TURNUSOL VE pH İLİŞKİSİ

Turnusol, asidik veya bazik maddelerin değerlerini ölçer bu ölçüm de belli değerler arasında yapılır. Bu değerlere pH adı verilir. Turnusolun pH olarak dönüm noktası 4,5-8,3 arasındadır.

Turnusol nedir

Turnusol kağıdı pH’ı 7’den büyük olan çözeltilere batırılırsa kağıt mavi, pH’ı 7’den küçük (asidik) çözeltilere batırılırsa kağıt kırmızı renk alır. Turnusol daha çok kimya laboratuvarlarında kullanılır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Basur nedir

Basur nedir

46
Şarbon hastalığı nedir

Şarbon hastalığı nedir

1
Sülünez nedir

Sülünez nedir

3
Steadicam nedir

Steadicam nedir

1
Geminid meteor yağmuru nedir

Geminid meteor yağmuru nedir

1
Fotoğrafta ışıkla boyama tekniği nedir

Fotoğrafta ışıkla boyama tekniği nedir

1
Venüstrafobi nedir

Venüstrafobi nedir

8
[+] Görüş bildir