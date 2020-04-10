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Turuncu kategoride aranan terörist ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Muş'ta çıkan çatışmada 1 milyon TL ödülle aranan PKK'lı teröristin, yaralı olarak yakalandığını duyurdu.

AA & Ensonhaber |
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Turuncu kategoride aranan terörist ele geçirildi

Türkiye'nin, terör örgütlerine yönelik mücadelesi devam ediyor.

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş'un Varto ilçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durduruldu.

ÇATIŞMA YAŞANDI

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, araçtakilerle çatışma çıktı.

TURUNCU LİSTEDEKİ TERÖRİST YAKALANDI

PKK terör örgütünün sözde Erzurum sorumlusu olan ve turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan 'Hayri Mava' kod adlı Mahmut Okay isimli terörist, yaralı olarak ele geçirildi.

Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak yakalandı.

Turuncu kategoride aranan terörist ele geçirildi

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