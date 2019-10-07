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Turuncu kategoride aranan terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'de, 3 terörist ölü ele geçirildi.

DHA | 07.10.2019 - 11:20..
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

600 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Ölü ele geçirilen 3 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan, sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu 'Melsa' kod adlı Beyan Dara olduğu öğrenildi.

Turuncu kategoride aranan terörist öldürüldü

BAKANLIK AÇIKLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu 'Melsa' kod adlı Beyan Dara olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

Turuncu kategoride aranan terörist öldürüldü

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