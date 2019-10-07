Turuncu kategoride aranan terörist öldürüldü

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Türk bankacılık sektörü ağustos ayını kârlı geçirdi

BDDK verilerine göre Türk bankacılık sektörü, ocak-ağustos ayları arasında geçen yıla oranla, daha düşük kârlılık gösterirken; ağustos ayı bazında 4 milyar 602 milyon lira ile yükselişe geçti.