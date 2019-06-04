Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelede atılan adımlar başarıyla devam ediyor. 30 Nisan tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan üst düzey PKK'lılardan olduğu belirlendi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Nisan 2019 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.
Soylu, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Öldürülen teröristin başında 600 bin TL'ye kadar ödül bulunuyordu.