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Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde 30 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Turuncu listede yer alan Rojda Koç olduğu belirlendi.

AA | 04.06.2019 - 07:09..
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Kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelede atılan adımlar başarıyla devam ediyor. 30 Nisan tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan üst düzey PKK'lılardan olduğu belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Nisan 2019 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.

Soylu, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Öldürülen teröristin başında 600 bin TL'ye kadar ödül bulunuyordu.

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