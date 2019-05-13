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Turuncu listeden bir terörist daha silindi

600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan terörist öldürüldü

AA | 13.05.2019 - 21:53..
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Turuncu listeden bir terörist daha silindi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

3 gün önce Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiinde yaptığı operasyonda bir grup teröristle sıcak temas yaşamıştı.

İlk gün operasyonda 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, bölgeye Bingöl’den takviye gelen timde yer alan Kırıkkaleli Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın (30) çatışmada, 1 uzman çavuş ise dereye düşerek şehit düşmüştü.

Turuncu listeden bir terörist daha silindi

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Bölgede operasyonlarına devam eden timler teröristleri takibini sürdürdü. Devam eden operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden “Siirt” kod adlı Zilan Tek’in İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 600 bin TL ödüllü Turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi.

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