TÜSİAD İmamoğlu'nu kutladı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı oldu.

Resmi Twitter hesabından seçim sonuçlarına ilişkin paylaşım yapan TÜSİAD, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın @ekrem_imamoglu’nu kutluyoruz. İstanbul’un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla sonuçlanan seçimin ardından, resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir yazı paylaştı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun zaferini kutlayan TÜSİAD şu sözlere yer verdi;



