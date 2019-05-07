TÜSİAD: Yeniden seçim kaygı verici

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçimlerin tekrarlanmasına yönelik kararına tepki gösterdi.

TÜSİAD sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir." ifadelerine yer verdi.

DOLAR 6,15 EURO 6,88

Öte yandan YSK'nın seçim iptali açıklamasının ardından dolar, 6,15'i görürken euro da 6,88'i gördü.