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TÜSİAD: Yeniden seçim kaygı verici

TÜSİAD, YSK'nın İstanbul'daki seçimlerin iptaline yönelik verdiği kararın 'kaygı verici' olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 09:43..
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TÜSİAD: Yeniden seçim kaygı verici

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek Seçim Kurulu'nun  İstanbul'da seçimlerin tekrarlanmasına yönelik kararına tepki gösterdi.

TÜSİAD sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir." ifadelerine yer verdi.

TÜSİAD: Yeniden seçim kaygı verici

DOLAR 6,15 EURO 6,88

Öte yandan YSK'nın seçim iptali açıklamasının ardından dolar, 6,15'i görürken euro da 6,88'i gördü.

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