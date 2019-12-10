TÜSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği "Çin'i Anlamak Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferansa eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı.

Wulff, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Almanca konuşmasına başlayan Christian Wulff'un yanına, kısa süre sonra görevli kadın geldi.

ÇEVİRİ OLMADIĞI İÇİN İNGİLİZCE KONUŞMASI İSTENDİ

Görevli kadın, Wulff'a Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi. Wulff, "Umuyorum ki gelecek yıl Almanca-Türkçe çevirmen ile konuşma yapabilirim." dedi.

TÜSİAD konferansa çevirmen çağırmadı ViDEO

"BENİM BU KONUŞMAYI İNGİLİZCE YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Christian Wulff, "Burada Almanca-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri hizmeti yapılacaktı. Ben de şimdi bir sonraki tartışmaya bensiz devam etmenizi teklif ediyorum, benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil".diyerek kürsüden indi.

















