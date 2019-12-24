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Tutuklanan gaspçı cezaevine ağlayarak gitti

Bursa'da yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilip tutuklanan M.T.isimli gaspçı, kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Pişmanım, tüm mağdurlardan özür dilerim" diyerek ağladı.

DHA | 24.12.2019 - 15:16..
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde meydana gelen 8 farklı kapkaç ve hırsızlık olayının şüphelisinin, daha önceden de suç kaydı bulunan M.T. olduğu belirlendi.

Bisikletiyle gezerek, özellikle genç kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan M.T., polis ekipleri tarafından saklandığı evde gözaltına alındı.

M.T.'nin evinde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bisikletli gaspçı yakalanınca hüngür hüngür ağladı VİDEO

TÜM MAĞDURLARDAN ÖZÜR DİLERİM

M.T., adliyeye sevk olurken kendini görüntüleyen basın mensuplarına, ''Pişmanım, tüm mağdurlardan özür dilerim. Eşime ve anneme yardım etmek için yaptım. Çok üzgünüm.'' diyerek ağladı. Öte yandan M.T.'nin, bisikletle kapkaç yaptıktan sonraki kaçma anları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Tutuklanınca ağlayan kapkaççı: Tüm mağdurlardan özür dilerim -1


Tutuklanınca ağlayan kapkaççı: Tüm mağdurlardan özür dilerim -2

Tutuklanınca ağlayan kapkaççı: Tüm mağdurlardan özür dilerim -3

Tutuklanınca ağlayan kapkaççı: Tüm mağdurlardan özür dilerim -4

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