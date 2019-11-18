taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7345
Euro
6.3471
Altın
1458.57
Borsa
106829.25
Gram Altın
268.855
Bitcoin
48512.15

Tutuklanan servis dolandırıcısının pişkinliği

İstanbul'da 444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çete yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin pişkinliği ve sarf ettiği cümleler ise güne damga vurdu.

İHA | 18.11.2019 - 13:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da dolandırıcı çeteleri tek tek çökertiliyor. Bu kez servis yetkilisi kılığına giren dolandırıcılar yakayı ele verdi.

Tutuklanan servis dolandırıcısının pişkinliği

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, yapılan ihbarlar üzerine Bahçelievler'de ve civar ilçelerde, kendilerini 444'lü numaralar üzerinden yetkili servis yetkilisi olarak tanıtan kişiler hakkında çalışma başlatılmıştı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, çete halinde hareket ettikleri tespit edilen 30 şüpheli şahsın Bahçelievler bölgesi ve civarındaki ilçelerde, beyaz eşyaları tamir ihtiyacı oluşan kişilerin internette görmüş oldukları 444'lü numaralı ilanlarla kendilerine ulaştıkları, bu kişilerin evlerindeki beyaz eşyalarının, parçalarının değişim, tamir bahanesiyle alarak ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

YÜZLERCE AİLEYİ MAĞDUR ETMİŞLER

Devam eden çalışmalarda, çete yapılanması içinde hareket eden 3'ü kadın, 1 çocuk olmak üzere 30 şüpheli şahsın 100'lerce aileyi mağdur ettiği, çete üyelerinin uyuşturucu, hırsızlık gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirlenmişti.

Çeteye liderlik ettiği tespit edilen “arap” kod adlı Devran T. ve “halo” kod adlı Ali R.S. isimli şahısların da ayrıca polise mukavemetten de kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

Tutuklanan servis dolandırıcısının pişkinliği

POLİS EKİPLERİ DÜĞMEYE BASTI, 30 GÖZALTI

6 ay boyunca yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Özel Harekat ekipleri ile birlikte 30 şüpheli şahsın ev, iş ve depo adreslerine operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında 30 kişi gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün 3’ü kadın 28 kişi Asayiş Şube Müdürlüğünden, küçük yaştaki bir şüpheli de Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Bir kişinin de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul'da servis dolandırıcılarından adliye yolunda pişkin sözler VİDEO

PİŞKİN DOLANDIRICININ SÖZLERİ ŞAŞIRTTI

Öte yandan, şüphelilerden birinin adliyeye sevk edilirken söylediği söz herkesi şaşkına çevirdi. Şüphelinin çekim yapan bir basın mensubuna yönelik, “Abla güzel çek, kurbanın olayım.” şeklindeki ifadesi pişkinliğin bu kadarına pes dedirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

142
Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

163
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

616
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

97
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

280
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

52
Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir