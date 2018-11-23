taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2978
Euro
6.0313
Altın
1222.73
Borsa
92873.42
Gram Altın
208.047

Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

Mısır'ın darbeyle devrilen ilk seçilmiş lideri Muhammed Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf geldi. Mursi'nin en son 2013 yılında fotoğrafı çekilebilmişti.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Dünya
Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

Darbeci hükümetin çok sayıda suçlamasına tutulan Mısır'ın ilk seçilmiş lideri Muhammed Mursi'den yıllar sonra fotoğraf geldi. Tutuklu olarak yargılaması devam eden Mursi'nin göründüğü fotoğraf karesinde oldukça yıprandığı ve zayıfladığı görülüyor.

Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

2013'TEN BU YANA İLK

Tahrir ve Rabia meydanlarında yaşanan olayların faili olarak görülen Mursi, darbeden bu yana hapiste.

Henüz davaları sonuçlanmasa da çok sayıda suçlama ile karşı karşıya bırakılan Mursi'nin bu fotoğrafı 2013 yılından bu yana  ilk kez çekilen kare oldu. Mursi'nin fotoğraf karesinde geçmişe göre zayıfladığı görülüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

31
Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

69
Trump: Hükümeti kapatırım

Trump: Hükümeti kapatırım

27
Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

84
Rus turistlerin tatil tercihleri

Rus turistlerin tatil tercihleri

80
İbrahim Kalın: Türkiye anlaşılırsa Patriot da alabilir

İbrahim Kalın: Türkiye anlaşılırsa Patriot da alabilir

102
Obradovic'ten basketbolculara fırça

Obradovic'ten basketbolculara fırça

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir