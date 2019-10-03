Tütün yetiştiriciliğine alternatif olarak kenevir önerisi

Türkiye'nin kenevir üretme konusunda attığı ilk adımın ardından bazı illerde, kenevir yetiştiriciliği başladı.

Dünyada büyük bir ekonomiye sahip olan kenevir yetiştiriciliği, Türkiye'de henüz istenilen seviyede değil.

TÜRKİYE BU KORKUYU AŞAMADI

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Türkiye'de kenevir korkusunun henüz aşılamadığını söyledi.

TÜTÜNE ALTERNATİF KENEVİR

Bayer, büyük sigara firmalalarının kenevir yaprağından sigara yapıp sağlıklı sigara diye sattığını hatırlatarak tütüne alternatif olarak keneviri gösterdi.