taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6965
Euro
6.2432
Altın
1497.77
Borsa
104552.6
Gram Altın
273.963
Bitcoin
47130.67

Tütün yetiştiriciliğine alternatif olarak kenevir önerisi

Türkiye'nin kenevir konusundaki korkusunu yenmesi gerektiğini belirten Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kenevirin tütüne alternatif olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 09:51..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Tütün yetiştiriciliğine alternatif olarak kenevir önerisi

Türkiye'nin kenevir üretme konusunda attığı ilk adımın ardından bazı illerde, kenevir yetiştiriciliği başladı.

Dünyada büyük bir ekonomiye sahip olan kenevir yetiştiriciliği, Türkiye'de henüz istenilen seviyede değil.

TÜRKİYE BU KORKUYU AŞAMADI

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Türkiye'de kenevir korkusunun henüz aşılamadığını söyledi.

TÜTÜNE ALTERNATİF KENEVİR

Bayer, büyük sigara firmalalarının kenevir yaprağından sigara yapıp sağlıklı sigara diye sattığını hatırlatarak tütüne alternatif olarak keneviri gösterdi.

Tütün yetiştiriciliğine alternatif olarak kenevir önerisi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB ile ABD'nin gümrük vergisi kavgası

AB ile ABD'nin gümrük vergisi kavgası

51
Ege ve Akdeniz'de deprem oldu

Ege ve Akdeniz'de deprem oldu

51
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları sona erdi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları sona erdi

9
Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP sorusu

197
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

452
Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı: 129

Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı: 129

21
Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 güzeli seçildi

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 güzeli seçildi

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir