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Tütüne ceza 1 yıl ertelendi

Tütün üreticilerinin hapse girmesine neden olacak yasanın TBMM tarafından 1 yıl erteleneceği duyuruldu.

AA | 03.06.2019 - 16:54..
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2 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girmesi beklenen ve tütün üreticilerinin hapse girmesine yol açacak yasa teklifi, ertelenmesi için TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi.

CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere’nin ertelemenin yeterli olmayacağını ve tütün ticaretine sınırlama getiren yasağın tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi.

Fakat erteleme yapılmasaydı, açık satış yapan tütün üreticileri hapis cezasıyla yüz yüze kalacaktı.

CEZA 1 YIL SONRAYA ERTELENDİ

CHP’li Tutdere’nin meclis çatısı altında tütüncülerin haklarını korumak için uzun süredir yürüttüğü muhalefet sonuç verdi. 2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tütün ticaretine hapis cezası öngören yasanın yürürlüğünün ertelenmesi talebiyle kanun teklifi veren Tutdere, TBMM Genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada, teklifine tüm siyasi parti gruplarından destek talep etmişti.

Genel Kurul’da kabul edilen kanuna göre, hapis cezasının uygulanması 1 yıl sonraya ertelenmiş oldu.

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