İstanbul Esenyurt'ta, aynı evde yaşayan Zekeriya A., Mesut A. Murat A. kardeşler ile Muhammet R.Y., Seyithan N.Y. arasında sabah kalktıklarında tuvalet sırası yüzünden tartışma çıktı.

5 kişi akşam iş çıkışı alıvşeriş merkezinde buluştular. Sabah başlayan tartışma alışveriş merkezinde de sürerek kavgaya dönüştü.

3 KARDEŞ BIÇAKLANARAK YARALANDI

Kavga sırasında Seyithan N.Y., kendisine muşta ile saldıran Mesut A. ve 2 kardeşini bıçakladı. Mesut A., Zekeriya A., Murat A., vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

Tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı ViDEO

1 KARDEŞİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mesut A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Seyithan N.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.Olaya iilgili soruşturma devam ediyor.