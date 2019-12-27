taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9358
Euro
6.6119
Altın
1508.88
Borsa
114173.94
Gram Altın
287.965
Bitcoin
42771.57

Tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı

Aynı evde yaşayan 3'ü kardeş 5 kişi arasında çıkan tuvalet tartışması, alışveriş merkezinde bitti. 1'i ağır 3 kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 27.12.2019 - 10:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Esenyurt'ta, aynı evde yaşayan Zekeriya A., Mesut A. Murat A. kardeşler ile Muhammet R.Y., Seyithan N.Y. arasında sabah kalktıklarında tuvalet sırası yüzünden tartışma çıktı.

5 kişi akşam iş çıkışı alıvşeriş merkezinde buluştular. Sabah başlayan tartışma alışveriş merkezinde de sürerek kavgaya dönüştü.

3 KARDEŞ BIÇAKLANARAK YARALANDI

Kavga sırasında Seyithan N.Y., kendisine muşta ile saldıran Mesut A. ve 2 kardeşini bıçakladı. Mesut A., Zekeriya A., Murat A., vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

Tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı ViDEO

Tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı

1 KARDEŞİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mesut A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Seyithan N.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.Olaya iilgili soruşturma devam ediyor.

Tuvalet sırası kavgasında 3 kardeş bıçaklandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

478
Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı

Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı

192
Meral Akşener: İstanbul için referandum yapılması şart

Meral Akşener: İstanbul için referandum yapılması şart

591
Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi

247
Netflix filminde Hz. İsa eşcinsel olarak tasvir edildi

Netflix filminde Hz. İsa eşcinsel olarak tasvir edildi

92
Dolandırıcılara para yatıracakken polis durdurdu

Dolandırıcılara para yatıracakken polis durdurdu

49
PKK'dan kaçan Mekiye ailesine kavuştu

PKK'dan kaçan Mekiye ailesine kavuştu

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir