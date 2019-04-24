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Tuvana Türkay ateş püskürdü

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile ilişkisini noktalayan Türkay, "Geçmişi konuşmayalım da artık benim kısmetim açılsın." dedi.

Detay Haber | 24.04.2019 - 12:42..
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Oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay, Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Alper Potuk ile ilişkisine yönelik son kez konuştu.

"KISMETİM AÇILSIN"

Dün akşam Arnavutköy’de trafikte görüntülenen Türkay, muhabirlerin eski aşkı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile sorularına cevap vererek “Arkadaşlar, geçmişi konuşmayalım da artık benim kısmetim açılsın.” dedi.

Tuvana Türkay ateş püskürdü

Tuvana Türkay ateş püskürdü

HAKKINDAKİ HABERLERE SİTEM ETTİ

Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemeyen Tuvana Türkay, hakkında yapılan haberlere de sitem etti. Güzel oyuncu, “Sizlere bir şey söylemiyorum ama bazen öyle haberler yapılıyor ki dediğim şeyler farklı yerlere çekiliyor. O yüzden konuşmak istemiyorum. Sizi seviyorum, iyi akşamlar.” diye konuştu.

Tuvana Türkay ateş püskürdü

Tuvana Türkay ateş püskürdü

Tuvana Türkay ateş püskürdü

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