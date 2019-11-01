TÜYAP’ta neler olacak – Söyleşiler, imza günleri

2019 TÜYAP yine bütün yayıncıları, yazarları ve okurları bir araya getiriyor. Yine heyecan verici bir fuar süreci bizi bekliyor. Hepimiz sevdiğimiz yazarları ve kitaplarını takip etmenin lezzetine imzalarla varacağız. Bakalım TÜYAP programında neler, kimler var? Ayrıca sizinle önemli bulduğum birkaç paneli de paylaşmak istiyorum. Tabii hepsinden söz etmem çok zor; ama şöyle bir göz atalım. Zaten hemen sizinle bütün yazarlara ulaşacağınız bir link de paylaşacağım. TÜYAP imza günleri listesini oradan takip edebilirsiniz…

(Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk)

YAYINCILIK ÜZERİNE ÖNEMLİ KONULAR KONUŞULACAK

Türkiye Yayıncılar Birliği, 38. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda yayıncılıkla ilgili konuları alanında uzman uluslararası isimlerle tartışacak.

2 Kasım Cumartesi, saat 15.15’te, Karadeniz Salonu’nda, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ün moderatörlüğünde, IPA-Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer ve IPA Genel Sekreteri José Borghino’nun katılımıyla, “Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış” başlıklı panel gerçekleşecek.

Yine 2 Kasım Cumartesi, saat 18.30’da ise, bu kez Büyükada Salonu’nda, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aral’ın moderatörlüğünde, Mamdouh Farrag el-Nabi, Arap edebiyatı profesörü ve çevirmen Mehmet Hakkı Suçin ile şair ve yazar Adnan Özer’in katılımıyla “Arap Edebiyatı Nereye Gidiyor?” başlıklı panel gerçekleşecek…

YAZAR ADAYININ YOL HARİTASI

Özellikle yazar adaylarının çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm “Yazar Adayının Yol Haritası” başlıklı panel de KalemKahveKlavye ve Yazım Kılavuzu ortaklığında hazırlandı.

4 Kasım 2019 Pazartesi saat 15:30’da Büyükada Salonu’nda başlayacak panelin konuşmacıları yayıncılığın önemli isimlerinden Sevengül Sönmez, yazar ve editörler Şeniz Baş ve Koray Sarıdoğan olacak.



Yazım Kılavuzu’ndan Şeniz Baş ile KalemKahveKlavye’den Koray Sarıdoğan’ın yazdığı, Türkçede ve alanında bir ilk olan “Yazar Adayının El Kitabı” paralelinde hazırlanan söyleşi dizisinin ikincisinde, “Kalabalıklaşan, koşulları değişen yayıncılık ortamında yazar adaylarının yayınevlerine ulaşmaları, dosyalarını kurullardan, editörlerden geçirmeleri ve okura ulaşmaları hangi yollardan geçiyor, nasıl, ne şekilde mümkün oluyor?” sorularının yanıtı aranacak…



Bu arada panele katılım ücretsiz ve rezervasyon gerektirmiyor.

(Altın Kitaplar imza günü listesi)

YAŞAYAN EFSANE GÜLTEN DAYIOĞLU DA TÜYAP’TA

O, gerçekten yaşayan efsane. Gülten Dayıoğlu’na bayılmamak elde mi! Yine kucaklaşmak için okurlarını bekliyor elbet; ama Altın Kitaplar’ın her yazarı için de bu durum geçerli tabii. Ama Gülten Hanım, baş tacımız…

Gülten Dayıoğlu’nun TÜYAP mesajını izlemek için tıklayınız.

(Küsurat Yayınları ilk hafta imza günü listesi)

KÜSURAT YAYINLARI’NIN 3. YIL HEYECANI

Küsurat Yayınları ile özel bir bağım olduğu doğru. Pek iyi anlaşıyoruz. Ama takdirim gerçekten bu sevgiden ayrı. Heyecanları, çalışma prensipleri, eğlenceli kitapları ile onları sevmemek mümkün mü? Küsurat’ın da etkinlik listesi yine pek keyifli…

Böyle işte! Kimden bahsetsem hep bir eksik kalacak. Tam listenin de linkini verdim zaten. Ama geçen seneki gibi gidip atmosferi soluyup yine yazacağım size fazlasıyla…

TÜYAP’ta görüşmek üzere…

Damla Karakuş

[email protected]

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