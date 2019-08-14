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Tuz Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşandı

Kurban Bayramı dönüşünde yerli turistler Tuz Gölü'ne akın etti.

DHA | 14.08.2019 - 16:56..
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Kapalı havza özelliği olan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamasının yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Kurban Bayramı tatilinden dönenlerin uğramasıyla Tuz Gölü, kalabalıklaştı.

Tuz Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşandı

MASAJ YAPIYORLAR

Yerli- yabancı turistlerin ilgisini çeken göle gelenler, sığ olduğu için çıplak ayakla suyun içinde gezebiliyor. Bazı ziyaretçiler, ayak hastalıklarına iyi geldiği söylenen tuzlu suda ayaklarına ve vücutlarına masaj yapıyor.

Tuz Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşandı

HARİKA DOĞAL YAPISI VAR

Ziyaretçilerden Dursun Baltacı, "Ailemle Tuz Gölü'nü gezmeye geldik. Şu an burası adeta yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Uzak Doğu'dan gelen turistleri de gördük. Tuz Gölü'nün harika doğal yapısı var." dedi.

Tuz Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşandı

Tuz Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşandı

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