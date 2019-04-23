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Tuz ruhu içen 4 çocuk babası öldü

İzmir'de 4 çocuk babası Sıracettin A. 2 şişe tuz ruhu içerek yaşamına son verdi.

DHA | 23.04.2019 - 16:01..
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Menemen Tren Garı yakınlarında rayların üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cesedin inşaat işçisi olan, 4 çocuk babası Sıracettin A.'ya ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde 2 boş tuz ruhu şişesi bulunurken, cenaze savcının yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Buradaki ilk belirlemelere göre, Sıracettin A.'nın tuz ruhu içtiği kesinleşti.

Yakınlarının İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan teslim aldığı cenaze, bugün öğlende Menemen Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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