taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Tuzla'da 48 yolcu taşıyan otobüs, denetime takıldı

D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde, koronavirüs önlemlerine uymadığı saptanan yolcu otobüsünün şoförüne ceza kesildi.

DHA | 29.03.2020 - 03:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından İstanbul'un giriş ve çıkışlarında trafik polislerinin denetimleri devam ediyor.

ADANA YOLUNDA 48 YOLCU TAŞIYORDU

Denetim yapılan noktalardan birisi de D-100 Karayolu Tuzla mevkiiydi. Ankara istikametine ilerleyen bir otobüs trafik polisleri tarafından durdurularak denetim gerçekleştirildi.

Denetime takılan içinde 48 yolcu ile Adana'ya gitmekte olan 34 PV 993 plakalı otobüs, Tuzla Polis Merkezi'ne götürüldü. Otobüs şoförüne cezai işlem uygulanıp otobüs ise bağlanırken yolcular kendi imkanlarıyla polis merkezinden ayrıldı.

Tuzla'da 48 yolcu taşıyan otobüs, denetime takıldı

İlginizi Çekebilir
Köylerde evinden çıkamayan yaşlılara 'vefa'
Ağrı'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu', en ücra köylere giderek yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını gideriyorlar.
Harem Otogarı'nda tüm seferler durdu
İstanbul Harem Otogarı'nın faaliyetleri, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak durduruldu.
Servis ve minibüsler, şehirler arası yasaktan muaf
İçişleri Bakanlığı, fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçlarının, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları şehirler arası seyahat kısıtlamasından muaf tutulduğunu duyurdu
Van'da iki mahalle ve iki mezra karantinada
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bazı mahalle ve mezraların, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
95
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 639'a çıktı
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 639'a çıktı
25
Köylerde evinden çıkamayan yaşlılara 'vefa'
Köylerde evinden çıkamayan yaşlılara 'vefa'
6
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
50
Almanya'da taksicilere tuvalet kağıdı teklif ettiler
Almanya'da taksicilere tuvalet kağıdı teklif ettiler
23
Endonezya'da deprem
Endonezya'da deprem
6
Karantinanın sadık yoldaşları: Ev hayvanları
Karantinanın sadık yoldaşları: Ev hayvanları
8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir