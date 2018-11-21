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Tuzla'da boya fabrikasında yangın çıktı

Yangından yaralanan olmadı ancak bazı itfaiyeciler dumandan etkilendi.

İHA | 21.11.2018 - 23:58..
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Yangın, saat 20.00 sıralarında Tuzla Orta Mahalle Atayol Caddesi üzerinde bulunan plastik boya fabrikasında çıktı.

Atayol Cadde üzerinde bulunan plastik boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli’den itfaiye grupları sevk edildi.

Tuzla'da boya fabrikasında yangın çıktı

Tuzla’da boya fabrikasında korkutan yangın VİDEO

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydan geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Tuzla'da boya fabrikasında yangın çıktı

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