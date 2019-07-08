Tuzla'da gözaltı sırasında arbede çıktı

İstanbul Tuzla'da önceki gün polis ekiplerine kavga ihbarı geldi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bu sırada bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Çevrede bulunan esnaf, gözaltına alınan şahsın olayla ilgisi olmadığını söyleyerek polis ekiplerine tepki gösterdi.
POLİS HAVAYA ATEŞLEDİ
Bunun üzerine şahıslarla polis arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri kalabalığı uzun süre dağıtamadı. Sonrasında polis ekipleri silahlarını çıkararak, havaya ateş açtı. Uzun süren gerginlik, polisin bu hamlesiyle son buldu.
Tuzla'da polis ile esnaf arasında arbede çıktı İZLE