Tuzla'da karı-koca tırnakçılar kamerada

Tuzla’da mağazaya giren tırnakçı karı-koca, kasiyerin kafasını karıştırarak dolandırılık yaptı.

Karı-koca, buradan 6 lira değerinde iki çorap alarak kasaya yöneldiler. Kasiyere 100 lira uzatan şahıs, kasiyerin kendisine para üstü olarak 95 lira vermesini kendisinin de 1 lira daha vereceğini söyledi.

KASİYERİN KAFASINI KARIŞTIRDILAR

Bu şekilde kasiyerin aklını karıştıran şahıs, kaşla göz arasında 100 lirayı cebine koydu. Ardından kasiyer kız, kasayı açarak vereceği para üstünü hesaplamaya başladı. Bu sırada iki tırnakçı sürekli sorular sorarak kasiyerin aklını karıştırmaya çalıştı. Kasiyerin kendilerine 95 lira vermesi üzerine tırnakçı kadın kasiyere 50 lira veriyor. Ardından bir süre daha mağazada başka ürünlere bakıyormuş gibi yapan tırnakçılar, kısa süre sonra mağazadan çıktılar.

KAMERA KAYITLARINDA DOLANDIRILICILIK ANLAŞILDI

Mağazada yapılan kasa sayımından sonra eksiği fark eden mağaza çalışanları kamera kayıtlarını incelediklerinde tırnakçılar tarafından dolandırıldıklarını anladılar.

DİĞER MAĞAZALARDA DA AYNI TAKTİK

Olayın ardından çevredeki diğer esnafı gezen mağaza yetkilisi, iki şahsın farklı mağazalarda da aynı taktiği deneyerek tırnakçılık yapmaya çalıştığını öğrendi.