taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0878
Euro
6.9106
Altın
1684.03
Borsa
109656.46
Gram Altın
330.122
Bitcoin
55401.77

Tuzla'da kaza geçiren sürücü araç içinde sıkıştı

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu araç içinde sıkışan sürücü Fatih Oflas, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 06.03.2020 - 18:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Tuzla'da, 34 NJ 6739 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ogün Kırca karşı yöne geçmek için sola doğru hamle yaptı.

Bu sırada arkadan gelen Fahri Oflas'ın kullandığı 34 UN 6851 plakalı otomobil duramayarak hafif ticari araca çarptı.

SÜRÜCÜ KOLTUKTA SIKIŞTI

Kazada otomobilin sürücüsü Fahri Oflas, bulunduğu sürücü koltuğunda sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan Fahri Oflas'ı kurtararak çıkardı. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da kaza geçiren sürücü araç içinde sıkıştı

“SES GELDİ, BAŞIMI KALDIRDIM"

Sokak üzerinde seyyar satıcılık yapan görgü tanığı Mehmet Karaman, “Tezgahın başında oturuyordum. Telefonla oynuyordum. Başımı kaldırdım ses geldi. Galiba beyaz araç siyah aracı sollamaya çalıştı. O arada önüne kırdı, çarpıştılar. Yaşlı bir amca vardı arabada. Yarım saat çıkamadı. İtfaiye geldi, çıkardı. Sonra onu götürdüler." dedi.

Tuzla'da kaza geçiren sürücü araç içinde sıkıştı

Tuzla'da kaza geçiren sürücü araç içinde sıkıştı

Tuzla'da kaza geçiren sürücü araç içinde sıkıştı

İlginizi Çekebilir
Karısını, kızını ve esnafı vuran adam dehşet saçtı
Karısını kızını ve esnafı tabancayla vuran cani baba olay sonrası taksiye binip kaçtı.
Özgecan'ın katilini öldüren sanığa müebbet hapis
Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı katleden kişiyi yattığı cezaevinde öldüren sanık Gültekin Alan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Mescid-i Aksa’nın sterilizasyonu başladı
Filistin’de koronavirüs yayılmaması amacıyla Mescid-i Aksa'da sterilizasyon çalışmaları yapıldı.
Diyarbakır'da üç kış sığınağı etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Kapan-6 Şehit Jandarma Er Necmi Semerci operasyonunda, mağaraların birinde işkence yapmakta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oda TV'ye erişim engeli
Oda TV'ye erişim engeli
642
Afganistan'da silahlı saldırı: 27 ölü
Afganistan'da silahlı saldırı: 27 ölü
94
Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın
Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın
337
İranlı doktorlar halaydan vazgeçemedi
İranlı doktorlar halaydan vazgeçemedi
262
Özel Harekatçılar Edirne'ye gitti
Özel Harekatçılar Edirne'ye gitti
184
İdlib'deki ateşkes devreye girdi
İdlib'deki ateşkes devreye girdi
473
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
490
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir