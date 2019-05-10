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İstanbul'da kaza sonrası silahlı kavga çıktı

Tuzla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

DHA | 10.05.2019 - 08:50..
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Tarafları ayırmakta zorluk çeken polis ekipleri havaya ateş ederek kavgayı sonlandırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, ORTALIK KAZA SONRASI KIZIŞTI

Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada kırmızı ışıkta duramayan bir hafriyat kamyonu zincirleme trafik kazasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından sürücüler arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirine taş atmaya başlayan ve giderek büyüyen kavga için olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırmak ve tarafları ayırmakta güçlük çekti.

İstanbul'da kaza sonrası silahlı kavga çıktı

İstanbul'da kaza sonrası çıkan kavgaya polis müdahalesi ViDEO

POLİSİN ELİNDEN SİLAHI ALMAYA ÇALIŞTI

Polis, grubu dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polisin havaya ateş ettiği sırada hafriyat kamyonu sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi ise polisin elinden silahı almaya çalıştı. Çevredeki bazı vatandaşlarda tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada uzun süre direnen ve polise zorluk çıkaran hafriyat kamyonu sürücüsü ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da kaza sonrası silahlı kavga çıktı

İstanbul'da kaza sonrası silahlı kavga çıktı

İstanbul'da kaza sonrası silahlı kavga çıktı

İstanbul'da kaza sonrası silahlı kavga çıktı

İstanbul'da kaza sonrası silahlı kavga çıktı

İstanbul'da kaza sonrası silahlı kavga çıktı

İstanbul'da kaza sonrası silahlı kavga çıktı

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