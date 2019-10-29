taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7344
Euro
6.3645
Altın
1487.9
Borsa
99838.3
Gram Altın
274.453
Bitcoin
53677.9

Tuzla'da kimyasal koku panik yarattı

Rögardan gelen kötü kokuların ilk incelemesinde insan sağlığını tehdit eden bir unsur bulunmazken, detaylı ölçümler için AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

DHA | 29.10.2019 - 16:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak üzerinde bulunan rögar kapaklarından kötü kokular geldiği yönünde mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SOKAK GÜVENLİK AMAÇLI KAPATILDI

Polis ekipleri, Sevcan Sokağı güvenlik amaçlı kapattı. Paniğe yol açan kötü kokulara ilişkin yapılan ölçümlerin ilk değerlendirmesinde, insan sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir unsur bulunmadığı belirtildi.

Tuzla'da kimyasal koku paniği -1

AFAD EKİPLERİ BEKLENİYOR

Tekrar ölçüm yapılmak üzere AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

Tuzla'da kimyasal koku paniği -2

Tuzla'da kimyasal koku paniği -3

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

862
FOX muhabirini ağlatan soru

FOX muhabirini ağlatan soru

218
Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

45
Irak polisi göstericilere ateş açtı

Irak polisi göstericilere ateş açtı

70
ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

162
Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

145
Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir