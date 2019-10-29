Tuzla'da kimyasal koku panik yarattı

Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak üzerinde bulunan rögar kapaklarından kötü kokular geldiği yönünde mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SOKAK GÜVENLİK AMAÇLI KAPATILDI

Polis ekipleri, Sevcan Sokağı güvenlik amaçlı kapattı. Paniğe yol açan kötü kokulara ilişkin yapılan ölçümlerin ilk değerlendirmesinde, insan sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir unsur bulunmadığı belirtildi.

AFAD EKİPLERİ BEKLENİYOR

Tekrar ölçüm yapılmak üzere AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor.





