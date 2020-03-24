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Tuzla'da maskeli ve silahlı şahıs marketi gasbetti

Markete giren silahlı şahıs, kasadaki paraları ve sigaraları alıp olay yerinden kaçtı.

İHA | 24.03.2020 - 10:04..
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İstanbul Tuzla'da bulunan markete yüzü maskeli ve silahlı şahıs girerek, bir süre içerde dolaştı.

GASPÇI KASADAN PARALARI İSTEDİ

Kasaya doğru yönelen gaspçı, market sahibine silahı doğrultarak paraları istedi.

Şaşkınlık geçiren market sahibi Kadir Öney'in kasadaki paraları ve sigaraları vermesi üzerine gaspçı, olay yerinden kaçtı.

Doğum gününde dükkanı soyulan adam, olayın şokunu atlatınca polis ekiplerine durumu bildirdi.

Tuzla'da maskeli ve silahlı şahıs marketi gasbetti  ViDEO

"DIŞARIYA ÇIKARSAN SENİ VURURUM"

Olay yerine gelen polis ekiplerine ifade veren market sahibi Kadir Öney,“ İçeride oturuyordum, bugün doğum günüm, telefonla oynuyordum. Bir şahıs içeriye girdi, silahı bana doğrultup kasayı boşaltmamı istedi. Kasayı direkt çıkarttım ve sigaraları verdim. Telefonumu istedi, ‘Telefonum yok’ dedim. Sonra dışarıya çıkarken ‘Dışarıya çıkma, çıkarsan seni vururum, öldürürüm’ dedi. Tahmini olarak 1.600 lira falan vardı kasada.” dedi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ise soygunun gerçekleştiği dükkan ve çevresindeki tüm delilleri toplarken, polis ekipleri çalışma başlattı.

Tuzla'da maskeli ve silahlı şahıs marketi gasbetti

Tuzla'da maskeli ve silahlı şahıs marketi gasbetti

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