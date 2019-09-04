taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.689
Euro
6.2503
Altın
1537.52
Borsa
98826.11
Gram Altın
283.305

Tuzla'da öğretmene tokat atan sanığa 3 bin lira ceza

Öğretmene tokat atarak darbeden sanık, ‘kamu görevlisini kasten yaralama’ suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

İHA | 04.09.2019 - 08:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tuzla’da 23 Kasım 2018 tarihinde kız kardeşiyle öğretmenin makyaj yüzünden tartışması sonucu okula giderek öğretmene tokat atan Ferhat Orhan’ın (20) “kamu görevlisini kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın, karar duruşması görüldü.

Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat Orhan avukatıyla birlikte katılırken, müşteki Şule Ülger duruşmaya gelmedi.

"O ANLIK ÖFKEYLE TOKAT ATTIM"

Savunması alınan sanık Orhan, olay tarihinde kız kardeşi B.O.’nun eşini ağlayarak aradığını ve bunun üzerine okula gittiğini söyleyerek, “Müşteki kız kardeşime tokat atmış, ben de o anlık öfkeyle tokat attım.” dedi.

ÖĞRETMENE TOKADA PARA CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ferhat Orhan’ı ‘kamu görevlisini kasten yaralama’ suçundan 150 gün karşılığında 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Bu cezanın da 10 eşit taksitle ödenmesine hükmetti. Sanığın sabıkasının bulunduğunu gerekçe gösteren mahkeme, adli para cezasını ertelemedi.

Tuzla'da öğretmene tokat atan sanığa 3 bin lira ceza

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

212
Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

26
Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

45
Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

80
Walmart'tan silah satışına sınırlama

Walmart'tan silah satışına sınırlama

10
Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitledi

35
ABD'de kurşun geçirmez çantalar rağbet görüyor

ABD'de kurşun geçirmez çantalar rağbet görüyor

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir