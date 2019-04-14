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Tuzla'da piyade okulunda yangın

Tuzla Piyade Okulu'nda 4 katlı bir koğuşun giriş katında yangın çıktı.

DHA | 14.04.2019 - 02:21..
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Tuzla'da piyade okulunda yangın

Yangın saat 01.15 sıralarında kursiyer teğmenlerin kaldığı 4 katlı bir yatakhanede çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda kursiyer teğmen koğuşta mahsur kaldı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuzla'da piyade okulunda yangın

Tuzla'da piyade okulunda yangın

MAHSUR KALAN KURSİYER TEĞMENLER KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kalan kursiyer teğmenler kurtarıldı.

Olayda bir kursiyer teğmen elinden ve ayağından yaralandı, diğeri ise  dumandan zehirlendi.

Tuzla'da piyade okulunda yangın

YARALILARIN DURUMU İYİ

İki kursiyer teğmen Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tuzla'da piyade okulunda yangın

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Tuzla'da piyade okulunda yangın

Tuzla'da piyade okulunda yangın

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