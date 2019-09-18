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Tuzla’da sanayi bölgesinde yangın

Orhanlı Deri Yan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir polyester fabrikasında, yangın çıktı.

İHA | 18.09.2019 - 12:30..
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Tuzla’da sanayi bölgesinde yangın

Tuzla'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na yakın bölgede, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen alevler, kısa sürede gökyüzünü sardı.

ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR OLUYOR

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin, çalışmaları sürüyor.

Tuzla’da sanayi bölgesinde yangın ViDEO

Tuzla’da sanayi bölgesinde yangın

Tuzla’da sanayi bölgesinde yangın

Tuzla’da sanayi bölgesinde yangın

Tuzla’da sanayi bölgesinde yangın

Tuzla’da sanayi bölgesinde yangın

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