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Tuzla'da seyahat izin belgesi olmayan yaşlı teyzeye ceza

Şehirler arası yolculuk yapan 78 yaşındaki teyze, polislere, “Ben buranın havasını götüremez oldum" diyerek kendisini göndermelerini istedi.

İHA |
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Tuzla'da seyahat izin belgesi olmayan yaşlı teyzeye ceza

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul’un giriş ve çıkış yolunda denetimler devam ediyor...

Trafik polisleri, Tuzla TEM otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen tüm araçları tek tek durdurarak, otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrollerini yapıp, ateşlerini ölçüyor.

YASAĞA UYMAYAN TEYZEYE CEZA UYGULANDI

Denetim sırasında polis, 78 yaşındaki Sevgi Pelitli’ye de sokağa çıkma yasağına uymadığı ve seyahat belgesi olmadan yola çıktığı için ceza kesti.

Tuzla'da seyahat izin belgesi olmayan yaşlı teyzeye ceza ViDEO

RAPOR ALDIKLARINI BELİRTTİLER

Kadının yakınları, aile hekimliğinden yaşlı kadının yola çıkabileceğine dair rapor aldıklarını söylese de polis, bu belgenin seyahat belgesi yerine geçmediğini belirtti.

Tuzla'da seyahat izin belgesi olmayan yaşlı teyzeye ceza

"BURANIN HAVASINI GÖTÜREMEZ OLDUM, BENİ GÖNDERİN"

Amasya’daki evine gitmek için yola çıktığını belirten yaşlı kadın, “Ben burada duramıyorum. Buranın havasını götüremez oldum. Çocuk çolukları da rahatsız ediyorum. Bir an evvel beni gönderin." dedi.

Tuzla'da seyahat izin belgesi olmayan yaşlı teyzeye ceza

Tuzla'da seyahat izin belgesi olmayan yaşlı teyzeye ceza

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