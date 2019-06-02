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Tuzla'da tek teker magandasının tehlikeli yolculuğu

Motosiklet üzerinde kız arkadaşını kucağına alıp, tek teker giden maganda hem kız arkadaşının hem de kendi canını tehlikeye attı.

İHA | 02.06.2019 - 11:14..
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Tuzla'da motosiklet üzerinde kız arkadaşını kucağına alıp tek teker giden maganda, hayret ettirdi.

Hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan şahıs, bu anları sosyal medyada da paylaştı.

KIZ ARKADAŞINI KUCAĞINA ALIP TEKER KALDIRDI

Tuzla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda çekilen bir görüntü, şaşkına çevirdi. Kız arkadaşını kucağına alan motosikletli maganda, ardından trafikte tek tek ilerledi. Herkesin yüreğini ağzına getiren olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tuzla'da kucağında kız arkadaşıyla tek teker giden maganda


BİR DE YETMEZMİŞ GİBİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Görüntüde şahıs, kız arkadaşı kucağında tek teker ilerliyor. Ardından vatandaşların şaşkın bakışları arasında şahıs gözden kayboluyor. Öte yandan şahıs, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Tuzla'da tek teker magandasının tehlikeli yolculuğu

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