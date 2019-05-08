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Tuzla'da tır şoförü tankın altında kaldı

Bir iş yerinin deposunda çalışma sırasında forkliftten düşen tankın altında kalan tır şoförü, feci şekilde can verdi.

İHA | 08.05.2019 - 10:00..
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Tuzla Mescit Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir lojistik firmasının deposunda gerçekleşen olayda, ismi öğrenilemeyen tır şoförü aracında taşıdığı yükü boşaltmak için iş yerinin deposuna geldi.

TANKIN ALTINDA KALDI

Tırın kasasındaki yük forklift ile indirildiği sırada, tır şoförü forkliftteki bir tankın düşmek üzere olduğunu fark etti. Tankı düzeltmek isteyen şoför o sırada üzerine düşen tonlarca ağırlıktaki tankın altında kaldı. Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tuzla'da tır şoförü tankın altında kaldı

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tır şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede şerit çekerek inceleme başlattı.

Tuzla'da tır şoförü tankın altında kaldı

 

 

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