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Tuzla'daki kablo soygunu kamerada

İstanbul'da bir iş yerine giren 4 hırsız, 250 bin TL değerinde bakır kablo çaldı.

AA | 07.08.2019 - 15:46..
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Tuzla'da bir iş yerinin önüne gelen 4 hırsız, park halinde bulunan kamyonetin lastiğini tornavidayla bir anda patlattı.

250 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ KABLOLARI ÇALDILAR

Lastiği patlattıktan hemen sonra hırsızlar, depoya girdi. Buradan da 250 bin lira değerindeki bakır kabloları çaldılar.

Tuzla'daki kablo soygunu kamerada

SON 2 AYDA ÜÇÜNCÜ HIRSIZLIK OLAYI

Çaldıkları kabloları geldikleri araca yükleyen hırsızlar, hemen oradan uzaklaştı. Son 2 ayda 3 kez hırsızlık mağduru olduklarını belirten firma saha sorumlusu Sevgi Babayiğit, “Son 2 ayda üçüncü hırsızlık olayı bu. Üçüncüsü çok yüklü miktarda, yaklaşık 250 bin liralık kablomuz çalındı. Daha öncesinde de yandaki depomuzdan makinelerin kabloları kesilip alındı. Maalesef yapan kişiler bulunamadı.” dedi.

Tuzla’da 250 bin liralık kablo soygunu VİDEO

Tuzla'daki kablo soygunu kamerada

KAMERALAR ANBEAN KAYDETTİ

Hırsızlığın meydana geldiği anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Tuzla'daki kablo soygunu kamerada

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