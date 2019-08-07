Tuzla'daki kablo soygunu kamerada

Tuzla'da bir iş yerinin önüne gelen 4 hırsız, park halinde bulunan kamyonetin lastiğini tornavidayla bir anda patlattı.

250 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ KABLOLARI ÇALDILAR

Lastiği patlattıktan hemen sonra hırsızlar, depoya girdi. Buradan da 250 bin lira değerindeki bakır kabloları çaldılar.

SON 2 AYDA ÜÇÜNCÜ HIRSIZLIK OLAYI

Çaldıkları kabloları geldikleri araca yükleyen hırsızlar, hemen oradan uzaklaştı. Son 2 ayda 3 kez hırsızlık mağduru olduklarını belirten firma saha sorumlusu Sevgi Babayiğit, “Son 2 ayda üçüncü hırsızlık olayı bu. Üçüncüsü çok yüklü miktarda, yaklaşık 250 bin liralık kablomuz çalındı. Daha öncesinde de yandaki depomuzdan makinelerin kabloları kesilip alındı. Maalesef yapan kişiler bulunamadı.” dedi.

Tuzla’da 250 bin liralık kablo soygunu VİDEO



KAMERALAR ANBEAN KAYDETTİ

Hırsızlığın meydana geldiği anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.